Açoriano Oriental
    • Criado grupo para elaboração do Plano Nacional de Restauro da Natureza

    O Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) constituiu um grupo de trabalho regional para a elaboração do Plano Nacional de Restauro da Natureza, segundo um despacho publicado hoje no Jornal Oficial.

    Hoje, 16:43
    Criado grupo para elaboração do Plano Nacional de Restauro da Natureza

    Autor: Lusa


    Segundo o documento, o grupo de trabalho, que será presidido por Ana Cristina Pereira Rodrigues, em representação da Direção Regional do Ambiente e Ação Climática, tem como missão “preparar o Plano da Região Autónoma dos Açores que integra o projeto de Plano Nacional para o Restauro da Natureza”.

    De acordo com o despacho do secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, o grupo tem natureza temporária e extingue-se com a aprovação do Plano Nacional de Restauro por parte da Comissão Europeia.


