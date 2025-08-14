Açoriano Oriental
    • Conhecidos os projetos vencedores do Orçamento Participativo da Lagoa

    Um projeto sobre transporte coletivo de crianças e outro sobre um parque de trampolins itinerante pelas freguesias foram os vencedores da 7.ª edição do Orçamento Participativo do concelho da Lagoa, foi hoje divulgado pelo município.

    Hoje, 14:51
    Autor: Lusa


    Segundo uma nota de imprensa da autarquia, o projeto de transporte coletivo de crianças “visa facilitar o acesso seguro e sustentável de crianças a atividades escolares e extraescolares”, enquanto o parque de trampolins itinerante pelas freguesias foi “pensado para promover o convívio, a atividade física e a diversão entre os mais jovens”.

    O Orçamento Participativo do município de Lagoa, no montante global de 105 mil euros, registou este ano 507 propostas que, após análise por parte da Comissão de Análise Técnica, “foram fundidas em 24 projetos a votação”.


