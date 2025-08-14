Conhecidos os projetos vencedores do Orçamento Participativo da Lagoa





Segundo uma nota de imprensa da autarquia, o projeto de transporte coletivo de crianças “visa facilitar o acesso seguro e sustentável de crianças a atividades escolares e extraescolares”, enquanto o parque de trampolins itinerante pelas freguesias foi “pensado para promover o convívio, a atividade física e a diversão entre os mais jovens”.

O Orçamento Participativo do município de Lagoa, no montante global de 105 mil euros, registou este ano 507 propostas que, após análise por parte da Comissão de Análise Técnica, “foram fundidas em 24 projetos a votação”.