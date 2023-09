Colóquio debate a região “da Europa e do Atlântico"

Em nota de imprensa, a Universidade dos Açores adianta que o objetivo do colóquio "é promover o debate sobre a relevância da academia e da ciência nos domínios da ciência política e das relações internacionais”, ancorado na divulgação, pela Political Observer (Revista Portuguesa de Ciência Política) de artigos e recensões críticas sobre o arquipélago.

Estes artigos focam a autonomia, a política externa portuguesa, a posição geoestratégica do arquipélago, as relações internacionais e as artes.