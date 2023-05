Centro Natália Correia acolhe concerto 'Colo de Mãe'

O concerto terá a participação do Quarteto Admirari, alunas do Conservatório de Ponta Delgada, bem como da Soprano Andreia Colaço, acompanhada ao piano por Svetlana Pascoal.





A apresentação do concerto está a cargo de Amélia Sophia que também irá declamar alguns poemas alusivos ao Dia da Mãe.



A organização deste concerto é uma iniciativa da Junta de Freguesia da Fajã de Baixo, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada na disponibilização do Centro Municipal Natália Correia.