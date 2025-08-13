Catarina Cabeceiras é candidata do CDS-PP à Câmara de Velas





“A minha candidatura nasce do compromisso profundo com a nossa terra e com as nossas gentes, com o objetivo de continuar a impulsionar o desenvolvimento do nosso concelho. Queremos que ele permaneça dinâmico, atrativo e capaz de reforçar a sua afirmação, não só no triângulo, mas também no grupo central e em todo o arquipélago”, afirmou hoje a candidata à agência Lusa.

Catarina Cabeceiras é a candidata do CDS-PP à presidência do município de Velas que é liderado pelo centrista Luís Silveira, que não pode recandidatar-se por limite de mandatos.

“Orgulha-me a herança recebida e o trabalho desenvolvido ao longo destes 12 anos. Hoje, temos um concelho substancialmente diferente, para melhor. É, sem dúvida, um exemplo que orgulha não só os velenses ou jorgenses, mas certamente os açorianos”, referiu.

E prosseguiu: “Como é natural, o objetivo é dar continuidade a este projeto que se iniciou em 2013, por um lado, mas, por outro, trata-se de um enorme desafio e uma nova fase deste projeto, dado que os desafios atuais são outros. Lacunas que existiam foram superadas e houve investimentos realizados. Como disse, queremos abrir um novo ciclo deste projeto autárquico”.

Quanto aos desafios da candidatura, a engenheira agrícola e técnica superior no Serviço de Desenvolvimento Agrário da Ilha de São Jorge, assume que, tal como acontece em outros concelhos, “são diversos e exigentes”.

“Entre as nossas prioridades, está o garantir de uma comunidade coesa, tanto social como economicamente, e manter as nossas instituições vivas e ativas” disse.

A escassez de habitação é “outra preocupação central”, admitindo que só será possível melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e fixar população “se existirem respostas adequadas nesta área”.

Catarina Cabeceiras também considera urgente “desenvolver políticas locais que contribuam para travar o despovoamento, o que exige articulação estreita com o poder regional”.

“Também não podemos esquecer a necessidade de assegurar que os serviços públicos na ilha, sobretudo de saúde e educação, sirvam de forma eficaz os velenses e os jorgenses, dispondo dos recursos e condições necessárias. Nesse sentido, exerceremos de forma firme as nossas competências políticas para que o Governo Regional cumpra plenamente as suas responsabilidades no concelho, garantindo um serviço público de qualidade”, promete.

Segundo a candidata, que já foi chefe de gabinete na Câmara Municipal de Velas de 2013 a 2016, o compromisso é “servir com proximidade, cuidar das pessoas e fortalecer as instituições que dão vida” ao concelho.

“Eu e a minha equipa queremos que a Câmara continue próxima dos cidadãos, respondendo de forma eficaz e em tempo real às necessidades dos velenses”, disse.

Além deste compromisso de proximidade, as principais “bandeiras” da candidatura do CDS-PP incluem habitação, combate ao despovoamento populacional, valorização dos serviços públicos de educação e saúde, solidariedade social, apoio às associações e instituições locais e a “defesa firme e intransigente das Velas a nível regional”.

Catarina Cabeceiras é deputada regional desde 2016 e atualmente líder parlamentar do CDS-PP, mas já foi vice-presidente do parlamento açoriano.

O atual executivo camarário das Velas é composto por quatro eleitos do CDS-PP e um do PS.

Nas autárquicas de 2021, o CDS-PP venceu com 66,3% dos votos e o PS obteve 27,2%.

Além de Catarina Cabeceiras, são conhecidas as candidaturas de Isabel Teixeira (PS), de José Brasil (Chega) e de António Machado (CDU, coligação PCP/PEV) à presidência da Câmara Municipal das Velas.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.