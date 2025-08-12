Carlos Pedrosa sagra-se campeão mundial em Masters

Carlos Pedrosa, atleta do Clube de Atividade Física dos Bombeiros de Ponta Delgada (CAFBPD) sagrou-se, na madrugada de segunda-feira, dia 11 de agosto, campeão do mundo dos 100m mariposa, nos Masters de Singapura, selando com “chave de ouro” a sua participação na prova.



O nadador, que integrou o escalão Master 30-34, superiorizou-se aos 58 atletas em competição, com uma marca de 55s70 (menos 21 centésimos que o segundo classificado, o italiano Nicolo Baldi).



Já antes, Pedrosa entrara em competição nos 50m livres, tendo concluído a prova no 19.º lugar, em 24s32 (apenas mais 01s25 que o primeiro classificado), o que representou uma melhoria em 47 centésimos face ao tempo de inscrição. Na prova participaram 149 atletas.



Para além do título de campeão nos 100m mariposa, o atleta do CAFBPD conquistou o terceiro lugar nos 50m mariposa, com um tempo de 25s38 (mais 01s32 que o primeiro classificado, o chinês Hao Yun, que bateu o recorde dos campeonatos). A prova disputou-se, no domingo, dia 10 de agosto, e nela participaram 120 atletas.



Pedrosa competiu ainda nos 100m livres, tendo alcançado o sétimo lugar (53s38, menos 01s95 que o primeiro classificado), na madrugada de sexta-feira, dia 8. A prova contou com 90 atletas.



Os Mundiais de Masters contaram ainda com a presença da açoriana Ana Marta Resendes (Clube Desportivo Escolar Água de Pau), que, à semelhança de Pedrosa, competiu nos 100m mariposa, 50m livres, 50m mariposa e 100m livres, mas no escalão 45-49.



Nos 100m mariposa, terminou no 10.º lugar, entre 30 nadadoras.



Por sua vez, nos 50m livres obteve o 22.º lugar, em prova que contou com 96 atletas.



Já nos 50m mariposa, Resendes terminou na 11.ª posição, entre um total de 56 atletas.



Por fim, nos 100m livres alcançou o 22.º lugar, entre 90 participantes.



