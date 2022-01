Candidatura Azores 2027 já custou 360 mil euros à autarquia

A Câmara Municipal revelou ao Açoriano Oriental que, até ao momento, o projeto de candidatura de Ponta Delgada a Capital Europeia da Cultura 2027 já custou à autarquia cerca de 360 mil euros, prevendo-se que, na eventualidade de o projeto passar à segunda fase, o município tenha que investir mais um milhão de euros só em 2022.

“O processo de candidatura só nesta 1ª fase exigiu um conjunto de pagamentos, que a devido tempo irão ser tornados públicos, mas que rondarão os €360.000,00. No caso de a nossa candidatura passar à segunda fase, o montante que teremos de despender só no ano 2022 será de aproximadamente um milhão de euros”, aponta.

Segundo as informações reveladas ao jornal via email, dos 360 mil euros já investidos, mais de 87 mil euros destinaram-se à empresa Alga Viva, Produções, Lda., representada por Nuno Costa Santos que, em conjunto com António Pedro Lopes e Gina Ávila Macedo, assumiu a coordenação do projeto de candidatura Azores 2027.

De acordo com a autarquia, esta equipa coordenadora cessou funções a 31 de dezembro de 2021, não tendo sido renovado o contrato.

“O contrato para ‘Aquisição de serviços de consultoria à elaboração do Bid-book e do plano e estratégia de comunicação no âmbito do processo de candidatura de Ponta Delgada a Capital Europeia da Cultura 2027’, no valor de €74.000,00, acrescidos de IVA no valor de €.13.320,00, foi celebrado, no dia 4 de maio de 2021 entre a Câmara Municipal de Ponta Delgada e a empresa Alga Viva, Produções, Lda., devidamente representada por Nuno Pereira da Costa Santos, tendo terminado, conforme estabelecido no próprio contrato, no dia 31 de dezembro de 2021”, esclarece o município, frisando que “António Pedro Lopes e a Gina Macedo são trabalhadores da empresa Alga Viva, Produções, Lda., não tendo qualquer vínculo à Câmara Municipal de Ponta Delgada”.

Sobre o afastamento da equipa coordenadora do projeto, e tendo em conta que a apresentação da candidatura ainda está para acontecer, a autarquia explica que o contrato com a Alga Viva não foi renovado, uma vez que a elaboração e entrega do documento da candidatura foi concluída.

“Importa esclarecer que, tendo em consideração o quadro legal e financeiro em vigor, mesmo que fosse nossa intenção celebrar um novo contrato com a empresa Alga Viva, Produções, Lda. ou outra qualquer para esta primeira fase da candidatura de Ponta Delgada a Capital Europeia da Cultura 2027, estamos impedidos de o fazer”, alega.

Questionada sobre um possível envolvimento futuro da equipa coordenadora no projeto, a autarquia apenas diz que, “se a candidatura for selecionada pelo júri internacional para passar à 2.ª fase, a Câmara Municipal de Ponta Delgada vai recorrer aos mecanismos legais e financeiros disponíveis para apresentar um projeto credível, envolvendo personalidades e empresas que garantam a qualidade do nosso projeto”.



Apresentação do projeto de candidatura Azores 2027

A Câmara Municipal de Ponta Delgada revelou ao Açoriano Oriental que a apresentação do projeto de candidatura Azores 2027 irá acontecer “na semana de 7 de março”, em Lisboa, não sendo ainda certo se o evento irá decorrer em formato presencial ou por videoconferência, tendo em conta os constrangimentos da pandemia de Covid-19.

Segundo a autarquia, a candidatura de Ponta Delgada a Capital Europeia da Cultura 2027 será apresentada por 10 personalidades açorianas envolvidas no projeto, mas, segundo o que o jornal conseguiu apurar, não irá contar com a equipa coordenadora.

O município afirma que os 10 membros da comissão de defesa do Azores 2027 “conferem uma dimensão arquipelágica à candidatura e um forte pendor universalista que marca a nossa identidade”, destacando que irão exercer esta função “pro bono”.

Assim, a comissão de defesa do Azores 2027 será constituída pelo escritor Onésimo Teotónio de Almeida, pelo presidente da Fundação dos Botelhos de Nossa Senhora da Vida, Gonçalo Botelho, pela antiga diretora regional da Cultura Susana Goulart Costa, pelo diretor do Museu do Pico Manuel Francisco Costa Júnior, pelo jornalista Sidónio Bettencourt, pela bailarina profissional Maria João Gouveia, pela co-coordenadora do Ecomuseu do Corvo Andreia Silva, pela cantora Sara Cruz e pelo autarca de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, e vereador da Cultura Sérgio Rezendes.

De referir que, até à apresentação da candidatura, a Câmara Municipal prevê ainda desenvolver algumas ações de campanha, tais como a realização de dois webinares, nos dias 3 e 8 de fevereiro, “para a apresentação dos projetos selecionados no âmbito da iniciativa cultural ‘Mão em Mão’”, a publicação de nove vídeos com cada uma das residências artísticas, no âmbito do programa piloto “9X9 - Artistas são Ilhas, Ilhas são Artistas”, e ainda um 10º vídeo com o “Best of”, revelou a autarquia.