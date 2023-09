Câmara da Praia da Vitória com candidatura a tratamento de biorresíduos

A presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória referiu que a proposta, orçada em 700 mil euros, visa “dar uma resposta sustentável aos biorresíduos gerados na Praia da Vitória, tendo por base as diretivas legais e da economia circular”.

Citada em nota de imprensa, Vânia Ferreira afirmou que em junho, no âmbito do projeto Circular Net, será apresentado o Plano Local de Ação Integrado da autarquia, “enquadrado nas diretivas e pressupostos da economia circular, ou seja, promovendo a redução do desperdício e dos resíduos ao mínimo e construindo e implementando soluções que permitam a sua reciclagem e geração de mais valor”.

“O projeto, que candidataremos aos fundos comunitários inscritos no Programa Operacional Açores 2030, comportará uma parte dedicada à recolha seletiva doméstica, que poderá ser porta-a-porta ou por compostagem residencial ou comunitária, e outra parte dedicada à recolha não doméstica”, afirmou a autarca.