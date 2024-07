Cabul revela abertura para troca de prisioneiros com os Estados Unidos

"Deveríamos poder libertar os nossos cidadãos, porque os cidadãos norte-americanos são importantes para [os Estados Unidos], tal como os afegãos são importantes para nós", declarou o porta-voz dos talibã Zabihullah Mujahid numa conferência de imprensa em Cabul.

As declarações do porta-voz ocorrem poucos depois de uma reunião liderada pelas Nações Unidas, realizada no Qatar com os talibãs, sobre o aumento do empenhamento da ONU no Afeganistão.

Para a ONU, o encontro não significa o reconhecimento do governo de Cabu, afirmou um funcionário da ONU na segunda-feira.

A reunião realizada no domingo e na segunda-feira em Doha, capital do Qatar, com enviados de cerca de duas dúzias de países, foi a primeira vez que representantes da administração afegã dos Talibãs participaram numa reunião patrocinada pela ONU.

Os talibã não foram convidados para a primeira reunião tendo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmado que as autoridades que controlam Cabul impuseram condições inaceitáveis para participarem na segunda reunião, em fevereiro, incluindo a exigência de que os membros da sociedade civil afegã fossem excluídos das conversações e que os tabiã fossem tratados como os legítimos governantes do país.

Os talibãs reconquistaram Cabul em agosto de 2021, pondo fim a vinte anos de guerra com forças ocidentais.