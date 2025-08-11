Bolieiro diz que a RTP/Açores desempenha “papel essencial”

José Manuel Bolieiro considerou que a televisão pública tem “acompanhado e divulgado os momentos mais significativos da história autonómica, dando visibilidade às decisões que moldam o futuro e garantindo que o povo açoriano se mantenha informado e envolvido”.



Bolieiro, citado em nota de imprensa, referiu que o seu alcance vai “muito além das fronteiras do arquipélago”.



“A RTP/Açores é também uma ponte viva com a diáspora açoriana, espalhada pelos quatro cantos do mundo. Para esses açorianos, a RTP/Açores é um elo afetivo, uma janela aberta para as suas raízes, uma forma de manter viva a ligação emocional e cultural com os Açores”, disse.

