    Hoje, 10:05
    Bolieiro diz que a RTP/Açores desempenha “papel essencial”

    Autor: Lusa

    José Manuel Bolieiro considerou que a televisão pública tem “acompanhado e divulgado os momentos mais significativos da história autonómica, dando visibilidade às decisões que moldam o futuro e garantindo que o povo açoriano se mantenha informado e envolvido”.

    Bolieiro, citado em nota de imprensa, referiu que o seu alcance vai “muito além das fronteiras do arquipélago”.

    “A RTP/Açores é também uma ponte viva com a diáspora açoriana, espalhada pelos quatro cantos do mundo. Para esses açorianos, a RTP/Açores é um elo afetivo, uma janela aberta para as suas raízes, uma forma de manter viva a ligação emocional e cultural com os Açores”, disse.

