Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • BE/Açores alerta para degradação de apartamentos das Quintas do Mar em Rabo de Peixe

    O deputado único do BE/Açores no parlamento regional questionou, em requerimento, o Governo Regional sobre “queixas de moradores” das Quintas do Mar, em Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, sobre o “estado de degradação” dos apartamentos.

    Hoje, 15:04
    BE/Açores alerta para degradação de apartamentos das Quintas do Mar em Rabo de Peixe

    Autor: Lusa


    António Lima lembra que os apartamentos estão sob a alçada da Direção Regional da Habitação (DRH), baseando-se numa notícia do jornal local Diário da Lagoa, que “reporta várias queixas feitas pelos moradores, nomeadamente uma avaria na bomba de água desde dezembro de 2023, que tem contribuído para sucessivas falhas no abastecimento de água aos apartamentos”.

    De acordo com uma nota de imprensa do Bloco, em causa estão “canalizações a apodrecer, portas de acesso às áreas comuns com vidros partidos e o abandono na manutenção do parque infantil, que continua inoperacional”.

    O Bloco diz que, segundo a informação avançada pelos moradores, estes "sentem-se abandonados pela Direção Regional da Habitação”, tendo sido prometida “a aquisição de uma bomba de água nova”.

    Foi “inclusivamente faturada a despesa aos inquilinos que não estão sob alçada da Direção Regional da Habitação, mas, até hoje, a bomba nova não chegou”, de acordo com o BE/Açores.

    A força política afirma que a solução passou por “reparar a bomba, situação que veio a revelar-se infrutífera, pois a mesma continuou a avariar, ao ponto de ter de ser desligada”, o que “condiciona constantemente a utilização de água por parte dos moradores”.

    “Esta situação é inadmissível e já se arrasta há demasiado tempo, por isso o Bloco quer saber quando irá o Governo Regional resolver os problemas levantados pelos moradores”, defendendo o deputado que “devem ser garantidas condições dignas de habitabilidade aos moradores das Quintas do Mar”.

    O Bloco afirma que o Governo dos Açores “não se pode demitir das suas responsabilidades na manutenção destes apartamentos”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.