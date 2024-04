Baía assume derrota de Pinto da Costa e felicita Villas-Boas

“Felicito a lista B pela vitória nas eleições. Os sócios falaram e são unânimes na decisão. É um momento de transição e de mudança. Os sócios são quem mandam neste clube e assim o desejaram. Agora, há que preparar o futuro e apelar à união. Acabou um legado incrível”, referiu o ex-futebolista internacional português, em declarações aos jornalistas.

Ex-treinador do FC Porto, André Villas-Boas está prestes a tornar-se o 34.º presidente da história do clube, quebrando um ‘reinado’ de mais de quatro décadas de Pinto da Costa, na sequência do ato eleitoral mais participado de sempre, com mais de 26.000 votantes.

A inédita eleição de André Villas-Boas, de 46 anos, implica o fim do ‘reinado’ presidencial de Pinto da Costa, de 86 anos, que já comandava o FC Porto desde 17 de abril de 1982, tornando-se, desde então, o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.

As eleições para os órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas por Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D)