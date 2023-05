Autonomia é o resultado de uma identidade, defende José Manuel Bolieiro

“Apesar das asas, que levaram muitos para a décima ilha dos Açores, a diáspora, não perderam as suas raízes e a sua identidade. São um orgulho para os que aqui estão e são orgulhosos da sua origem”, defendeu.

José Manuel Bolieiro falava na sessão “Autonomia e Diáspora – o Futuro”, que decorreu na Casa-Museu Manuel de Arriaga e juntou todos os antigos Diretores Regionais referentes às Comunidades, bem como o atual titular da pasta, José Andrade.

“Deixo aqui um reconhecimento e apreço pelo trabalho realizado por cada um, a seu tempo, mas sempre com a força da representação da Açorianidade”, disse o Presidente do Governo.

José Manuel Bolieiro definiu ainda as Casas dos Açores como “verdadeiras embaixadas” da Região, e destacou também o papel do Conselho da Diáspora Açoriana.

Nesta fase, prosseguiu o governante, é preciso também “olhar o futuro” neste campo, com as “novas gerações”, e apresentar-lhes os Açores da atualidade, focados, entre outras áreas, no seu desenvolvimento sustentável.