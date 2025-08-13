Ana Brum recandidata-se para “cimentar trabalho” feito nas Lajes do Pico





Em declarações à agência Lusa, a candidata afirmou que há quatro anos encontrou o município “mais envelhecido da região” com “vários problemas estruturais”, o que exigiu um “plano estratégico”.

“O mês passado [julho] já recebemos a nota de que já não somos os mais envelhecidos da Região Autónoma dos Açores, o que significa que o nosso plano já está a ter uma recuperação positiva na nossa terra e nas nossas gentes”, sublinhou.

Ana Brum recordou o trabalho realizado nos últimos anos, como a cedência de um espaço à Santa Casa para o desenvolvimento de um ATL, creche e jardim de infância.

Segundo disse, está ainda prevista a construção de mais uma creche num terreno cedido pela autarquia.

A socialista lembrou, também, a criação da incubadora de empresas e adiantou que existem “inúmeras candidaturas” a vários fundos que foram aprovadas e que ainda vão ser implementadas.

“Queremos cimentar o trabalho que foi desenvolvido com este afinco e, sobretudo, implementar muitos projetos que foram candidatados. Tentámos encontrar financiamento. Fizemos mais de 40 candidaturas a vários fundos”, avançou.

Para os próximos quatro anos, Ana Brum pretende construir uma nova escola de música, investir no mercado municipal e implementar um novo sistema de abastecimento de água à agricultura.

“É um grande problema nesta época do ano. Os nossos agricultores não têm água para os animais. Temos uma candidatura já feita ao PO2030 que liga uma antiga nascente à nossa rede pública para que possamos ter outros tanques e disponibilizar água aos nossos agricultores”, revelou.

A contabilista lembrou as várias ações de requalificação de património devoluto, como na casa dos botes, na antiga filarmónica da Piedade ou na primeira casa da ilha do Pico.

Ao nível do turismo, Ana Brum defendeu que é preciso “estudar” os limites da carga turística na ilha para que o setor “cresça de forma sustentável”, salientando, contudo, que o Pico ainda tem “capacidade de progressão”.

Nas eleições de 2021, o PS com Ana Brum venceu as Lajes do Pico com 56,17% dos votos (três mandatos) contra 37,65% do PSD/CDS-PP/PPM (dois mandatos) e 3,02% da CDU.

Os socialistas conquistaram quatro juntas de freguesia (São João, Ribeiras, Calheta de Nesquim e Ribeirinha) e a coligação duas (Lajes e Piedade).

Para as eleições de 12 de outubro, além de Ana Brum, é já conhecida a candidatura de Nuno Monteiro, pela coligação PSD/CDS-PP/PPM.