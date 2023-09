Segundo a autarquia, a medida, integrada no Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família, “permite a atribuição de apoio para aquisição de material escolar sob forma de reembolso, mediante a apresentação dos documentos comprovativos de despesa e desde que adquiridos em estabelecimentos comerciais do concelho de Vila do Porto”.



Os interessados devem submeter a sua candidatura, através de formulário próprio, no Serviço de Expediente da Câmara Municipal.