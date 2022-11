Veículos elétricos 'alvo' de críticas de Republicanos

Nas redes sociais, em anúncios políticos e em comícios de campanha, os republicanos dizem que a pressão dos democratas pelo transporte movido a bateria deixará os norte-americanos sem dinheiro, presos nas estradas e até no escuro.

Muitas das linhas de ataque não são verdadeiras – a própria indústria automobilística, por exemplo, adotou amplamente uma mudança para os veículos elétricos e alguns legisladores republicanos aplaudem a abertura de fábricas de baterias elétricas nos EUA, que prometem novos empregos.

Mas analistas políticos dizem que as mensagens do Partido Republicano a explorar a hesitação dos eleitores em relação aos veículos elétricos podem ter colocado os democratas na defensiva num momento em que os norte-americanos sentem um aperto financeiro.

Os veículos elétricos custam em média 65.000 dólares (65,7 mil euros), um facto citado pelos candidatos do Partido Republicano.

Mais de dois terços dos norte-americanos dizem que provavelmente não comprarão um veículo elétrico nos próximos três anos, de acordo com uma nova sondagem da Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Os democratas são duas vezes mais propensos a dizer que planeiam comprar um desses carros do que os republicanos (37% vs 16%, respetivamente).

Jim Manley, estratego democrata, descreveu como um erro as primeiras mensagens democratas sugerindo que os veículos elétricos eram uma solução imediata para o aumento dos preços da gasolina.

“Isso cria uma abertura para os republicanos nesta eleição, que começa e termina com a economia e a inflação”, disse.

Numa importante corrida para a Câmara dos Representantes pelo Iowa, um anúncio de um grupo alinhado com os republicanos mostra um homem ao lado de uma carrinha de caixa aberta enquanto chama a deputada democrata Cindy Axne e o Governo de Joe Biden de “sem noção” por apoiar veículos elétricos “caros” com baterias atualmente fabricadas na China.

Na competitiva Nevada, o candidato republicano ao Senado, Adam Laxalt, faz troça do apoio da senadora democrata Catherine Cortez Masto à ampla lei de clima e saúde alcançada pelo seu partido, que inclui créditos fiscais para a compra de veículos elétricos.

Laxalt adverte que os motoristas do Nevada terão que deixar de carregar os seus veículos elétricos durante o calor extremo para evitar sobrecarregar a rede elétrica.

A questão também se tornou um ponto de discussão nas corridas de governadores em estados como Michigan, Minnesota e Califórnia, onde os democratas têm defendido o seu apoio a uma rápida transição para veículos elétricos – a Califórnia estabeleceu uma meta para que todos os novos veículos sejam elétricos ou híbridos até 2035 - e têm enfrentado questões sobre como pagar por estações de recarga e reparações de estradas à medida que a receita tributária dos combustíveis começa a diminuir

Mesmo com os preços mais altos da gasolina, a marcha inexorável para um futuro totalmente elétrico enfrenta desafios, nenhum dos quais será resolvido antes das eleições de meio de mandato que decidirão o controlo de um Congresso dividido.

Impedidos pela escassez da cadeia de abastecimento e pela fabricação que atualmente depende de peças de bateria fabricadas principalmente na China, os veículos elétricos estão na faixa de custo dos carros de luxo e permanecem fora do alcance da maioria das famílias americanas.

Para dificultar ainda mais essa caminhada, o ex-presidente Donald Trump frequentemente afirma que os veículos elétricos levarão ao fim da indústria automobilística dos EUA.

O líder republicano da Câmara dos Republicanos, Kevin McCarthy, promete uma agenda de aumento da exploração de petróleo nos EUA e desfazer a lei climática e de saúde de Biden, caso o seu partido retome o poder da Câmara.

Atualmente, os veículos elétricos representam cerca de 5% das vendas de veículos novos no país.

Como Presidente, Biden acumulou vitórias no Congresso que incluíram o envio de 7,5 mil milhões de dólares (7,6 mil milhões de euros) aos estados para construir uma rede rodoviária nacional de até 500.000 estações de carregamento de veículos elétricos.

A lei de clima e saúde dos democratas também estende créditos fiscais de até 7.500 dólares (7.600 euros) a partir do próximo ano para os consumidores comprarem veículos elétricos.

Mas, segundo a analista da Autotrader Michelle Krebs, os veículos elétricos são difíceis de 'vender' durante a campanha porque permanecem num futuro distante para a maioria dos norte-americanos, uma vez que estes créditos fiscais aprovados pelos democratas podem deixar poucos cidadãos elegíveis.