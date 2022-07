Vasco Ribeiro avança para segunda ronda do Ballito Pro de surf na África do Sul

No primeiro dia de ação do terceiro evento de um total de oito do circuito de acesso à elite mundial, e que passa na Ericeira (de 01 a 09 de outubro), Vasco Ribeiro ficou no segundo lugar da 12.ª bateria, com 11,90 pontos, atrás do sul-africano Luke Thompson (12,04).

De fora da competição ficaram o australiano Jordan Lawler (10,54) e o sul-africano Jordy Smith (9,37), que está no circuito principal da WSL e era um dos favoritos à vitória nesta prova, mas não conseguiu fazer valer o 'fator casa'.

Na segunda ronda, na quinta bateria, Vasco Ribeiro vai defrontar o brasileiro João Chianca, o indonésio Rio Waida e Josh Burke, dos Barbados.

Frederico Morais, o outro português em prova, ainda não entrou no mar, uma vez que vai disputar a 21.ª bateria (de um total de 24 na primeira ronda), e hoje foram apenas disputadas as primeiras 16.

'Kikas' vai disputar a passagem à próxima fase com os australianos Dylan Moffat e Chris Zaffis, e o brasileiro Rafael Teixeira.

No quadro feminino, ainda sem ação, Portugal tem cinco atletas presentes na África do Sul: Teresa Bonvalot (bateria 3), Carolina Mendes (4), Mafalda Lopes (10), Francisca Veselko (11) e Yolanda Hoplkins (12).

O período de espera do Ballito Pro começou em 03 de julho e estende-se até 10 de julho.