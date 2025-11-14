Um morto e 15 feridos em ataque russo com mísseis e 'drones' contra Kiev

Numa mensagem na plataforma de mensagens Telegram, os serviços de emergência ucranianos anunciaram um balanço de "um morto e pelo menos 15 feridos no ataque russo", que causou danos em oito de dez setores da capital.

"Os russos estão a atingir edifícios residenciais. Há muitos edifícios altos danificados em Kiev, em quase todos os bairros", comunicou anteriormente o chefe da administração militar da cidade, Timour Tkatchenko.

Jornalistas da agência de notícias France-Presse (AFP) ouviram fortes explosões no centro da cidade e observaram que os sistemas de defesa aérea foram ativados contra ataques de 'drones' e mísseis.

Ao pedir à população que se dirigisse para abrigos, na sequência de "um ataque massivo do inimigo à capital", o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, indicou que "as forças de defesa aérea estão a operar em Kiev".

Incêndios eclodiram em vários bairros após os ataques e os serviços de emergência foram mobilizados, acrescentou.

"Partes das redes de aquecimento foram danificadas. Na área de Desniansky, devido a uma situação de emergência na conduta principal de aquecimento, alguns edifícios estão temporariamente sem aquecimento", concretizou.

Oleksandr Markoushyn, presidente da Câmara de Irpin, localidade da região de Kiev, descreveu no Facebook uma "noite difícil" com "múltiplos [drones] 'Shahed' e mísseis a sobrevoar o município".

Parte da ofensiva iniciada em 2022, a Rússia, com forças agora mais bem equipadas e mais numerosas, continua a avançar no leste da Ucrânia, especialmente na região de Donetsk, onde se concentra a maior parte dos combates recentes.

Paralelamente, Moscovo tem multiplicado desde há semanas os bombardeamentos contra infraestruturas civis e energéticas e a rede ferroviária ucraniana, numa altura de descida das temperaturas, com a aproximação do inverno.

Do lado russo, as autoridades deram conta hoje de um ataque ucraniano contra o porto petrolífero de Novorossiisk, no mar Negro.

Uma refinaria de petróleo foi atingida por um incêndio e vários edifícios residenciais foram danificados por fragmentos de 'drones', causando um ferido, de acordo com as autoridades.

"Na sequência de um ataque maciço a Novorossiisk, destroços de 'drones' danificaram um dos navios civis no porto", ferindo três membros da tripulação, acrescentou o quartel-general operacional da região de Krasnodar.

Os ataques com 'drones' ucranianos causam regularmente danos nos setores do petróleo e do gás e nas condutas destinadas ao transporte de hidrocarbonetos, levando a um aumento dos preços dos combustíveis.

Esta madrugada também, a Rússia anunciou ter intercetado mais de 200 'drones' ucranianos.

"Durante a noite, os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 216 drones ucranianos", incluindo 66 na região sul de Krasnodar e 59 sobre o mar Negro, afirmou o Ministério da Defesa russo no Telegram.