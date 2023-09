Tecnopolo-Martec e navio oceanográfico são projetos “estratégicos” para os Açores, diz Universidade

“O desenvolvimento do ‘cluster’ do mar e, designadamente do Martec, no Faial, e do navio oceanográfico, naturalmente que são projetos da região, estratégicos para o aprofundamento do conhecimento, da ciência, na área do mar”, disse hoje à agência Lusa a reitora da UAc, Susana Leal, no final de uma reunião com o secretário Regional do Mar e das Pescas.

Segundo a reitora, a Universidade dos Açores “tem créditos firmados” na área e é “um ‘player’ internacional bastante abalizado, creditado e reconhecido na área da oceanografia”.

“A nossa colaboração com o Governo Regional é de há longa data, não é de hoje nem de ontem. E o serviço que nós prestamos à região, nesta matéria, pretendemos aprofundar”, vincou.

A reitora admitiu que as duas estruturas vão disponibilizar à região e à UAc oportunidades importantes para aprofundar a investigação produzida, desde logo ao nível da aquicultura.

“Esse é, certamente, um domínio em que a UAc tem interesse em aprofundar e que o Martec possibilitará, digamos assim, criar as infraestruturas próprias e os equipamentos adequados para que se aprofundem projetos que também são estratégicos para a região a esse nível”, referiu.

Na sua opinião, o novo navio oceanográfico será “uma ferramenta fundamental” para que a UAc possa “dar um passo em frente” ao nível da investigação produzida, uma vez que a região dispõe de pequenas embarcações que lhe são disponibilizadas pelo IMAR - Instituto do Mar.

A expectativa da UAc, que tem participado nos dois projetos, é que as considerações dos investigadores possam ser “úteis e relevantes” para que o seu “desenho” seja “consentâneo com as exigências atuais da investigação a nível internacional”.

Susana Leal disse que a reunião de hoje foi “bastante importante”, para sistematização dos projetos conjuntos e das parcerias existentes entre a UAc e a Secretaria do Mar e das Pescas.

“Foi importante para fazermos o ponto de situação dos projetos, para percebermos aquilo que são as expectativas e também os projetos que o Governo Regional, através da Secretaria do Mar e das Pescas, tem para os tempos mais próximos”, adiantou.

Serviu também para perspetivar a possibilidade de a Universidade “aprofundar a sua relação de colaboração com a Secretaria Regional e com a Escola do Mar”.

Por sua vez, o secretário Regional do Mar e das Pescas, Manuel São João, adiantou à Lusa que “existem vários assuntos pendentes” entre a UAc e a Secretaria que tutela, nomeadamente projetos em comum e outros a implementar.

No encontro foram trocadas algumas impressões sobre o modelo que se pretende adotar para a gestão do navio Arquipélago e da lancha Águas Vivas e o que se perspetiva para o novo navio oceanográfico, uma vez que o Governo Regional pretende o contributo da Universidade.

O governante adiantou que a reitora vai presidir à comissão para a escolha do nome do novo navio.

Segundo Manuel São João, também se discutiram “alguns pormenores” em termos de colaboração, nomeadamente em relação à recolha e tratamento de dados relacionados com o setor da pesca.

O secretário Regional do Mar e das Pescas do Açores salientou a importância da UAc, disse que é uma referência a nível mundial e o Governo Regional conta com o seu contributo “para as boas decisões políticas”.