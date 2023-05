"Realizar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais da UE é responder às necessidades dos cidadãos", diz Vasco Cordeiro

Vasco Cordeiro, o Presidente do Comité das Regiões Europeu, defendeu hoje, no Porto, que "A realização do Fórum Social do Porto, do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, fazem mais pela Europa que muitas campanhas que possamos lançar. Fazem mais porque permitem que as pessoas possam sentir que a Europa acontece e acontece a seu favor."

Vasco Cordeiro, defendeu ainda "a necessidade da UE reforçar a dimensão local e regional, porque em muitas políticas comunitárias nos transportes, na gestão dos resíduos, na habitação a boa cooperação e diálogo com as autoridades locais e regionais é condição de eficácia dessas políticas. Para ser bem sucedido na dupla transição - digital e ambiental – é preciso maior coordenação não só entre os níveis de poder europeu, local e regional, mas também com o setor social e o setor privado porque, se assim não for, há o risco real de aumentar a disparidades entre territórios e comunidades."

O Presidente da instituição que representa as cidades e regiões da UE salientou ainda "a importância que a realização do Fórum Social do Porto tem. Em primeiro lugar porque assinala que a Cimeira Social do Porto, de 2021, não foi um evento de ocasião, mas sobretudo porque nos permite aferir periodicamente os resultados."

O Fórum Social do Porto é uma organização conjunta do Governo Português e da Comissão Europeia destinada a assinalar o segundo aniversário da Cimeira Social do Porto e fazer um balanço da implementação do Compromisso então firmado, bem como dos avanços do Pilar Europeu dos Direitos Sociais no contexto do Ano Europeu das Competências.