PSD diz que metade do défice dos Açores em 2022 foi para “pagar desmandos” do PS

“Cerca de metade do défice orçamental da região serviu para pagar os desmandos da governação de Vasco Cordeiro em 2022”, afirmou o deputado social-democrata António Vasco Viveiros, citado em nota de imprensa.

O défice da administração pública dos Açores em 2022 foi de 395 milhões de euros, um agravamento de 10 milhões face a 2021, enquanto a dívida bruta aumentou 300 milhões de euros entre aqueles anos, foi hoje revelado.

Para o partido que lidera o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), os dados confirmam "as informações já anunciadas” pelo executivo regional, que “sempre” transmitiu os números do défice com “maior transparência”.

Já o atual líder do PS, enquanto presidiu ao Governo Regional (de 2012 a 2020), “escondeu as dívidas das empresas públicas como a SATA, SINAGA e a conserveira de Santa Catarina”, critica o PSD dos Açores.

“Dos 395 milhões de euros do défice orçamental, 197 milhões de euros resultam do processo de reestruturação da SATA, a que se somam 22 milhões de euros da integração da dívida pública de passivos da Lotaçor e da Conserveira de Santa Catarina”, realça o deputado regional.

O social-democrata afirma que àquele valor do défice “acresce cerca de 390 milhões da assunção de dívidas da SATA, assim como do reforço de capital, avales concedidos e devolução de ajudas ilegais concedidas pelo governo socialista”.

“Em 2021 e 2022, o total da despesa resultante da pandemia da covid-19 atingiu os 174 milhões de euros, que se somam a esse quadro e que não irão repetir-se no futuro”, justifica.

O parlamentar do PSD/Açores diz ainda “não compreender” a posição do presidente do PS na região, Vasco Cordeiro, que alertou para a degradação das finanças públicas do arquipélago.

“Uma vez mais, o PS vem criticar o atual executivo [regional] por um problema que ele próprio criou, perdendo mais uma oportunidade para falar a verdade aos açorianos”, assinalou António Vasco Viveiros.

Para o PS/Açores, os dados conhecidos “agravam fortemente a preocupação” do partido com a “saúde das finanças públicas regionais”, alertando que, “só nos primeiros seis meses deste ano de 2023, a dívida da administração regional dos Açores aumentou mais de 263 milhões de euros”.

Segundo o Procedimento dos Défices Excessivos publicado pelo Serviço Regional de Estatística (SREA) e pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a “necessidade de financiamento da administração pública” açoriana em 2022 foi de 395,1 milhões de euros (dados provisórios), enquanto no final de 2021 atingiu os 385 milhões de euros (dados finais).