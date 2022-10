Portos dos Açores integra maior associação comercial da indústria de cruzeiros do mundo

A informação é avançada num comunicado de imprensa da empresa responsável pela gestão portuária na região, no qual salienta que a integração da Portos dos Açores na CLIA (Cruise Lines International Association), com representação na América do Norte e do Sul, Europa, Ásia e Australásia, "está oficialmente formalizada".

Segundo a empresa açoriana, esta "importante parceria" foi mediada pelo representante da CLIA em Portugal, Eduardo Cabrita, pelo diretor de Assuntos Europeus da CLIA, Nikos Mertzanidis, e efetivada entre representantes do conselho de administração da empresa açoriana, Rui Terra e Maria Sousa Lima, a presidente da CLIA, Kelly Craighead, e a diretora-geral daquela associação na Europa, Caroline Laurent.

A empresa açoriana sublinha que a integração dos portos açorianos na CLIA traduz "a crescente relevância que o mercado de turismo de cruzeiros tem assumido no arquipélago, bem como a projeção desta notoriedade no seio dos armadores/operadores".

A adesão à organização possibilita à entidade gestora portuária "cooperar diretamente, a partir de agora, com os maiores armadores/operadores de cruzeiro do mundo", realça ainda a empresa, acrescentando que permite também estreitar parcerias e criar dinâmicas com vista à "consolidação do setor na região".

A Portos dos Açores destaca que uma das prioridades da empresa se tem traduzido na divulgação dos Açores como "local de eleição para os navios de cruzeiros de expedição", um segmento que "já representa cerca de 46% do total de escalas de navios de cruzeiro no arquipélago".

"Os visitantes destes navios de pequena dimensão também dinamizam a economia das várias ilhas, das maiores às mais pequenas, o que se traduz na procura por atividades de natureza ou marítimas, interagindo frequentemente com as empresas locais, para assegurar atividades outdoor, nomeadamente visitas, caminhadas, 'whalewatching', 'sportfishing' e mergulho, entre outras", assinala a empresa.

Quanto aos outros paquetes que visitam os Açores, a Portos dos Açores refere que "tem sido evidente que esta indústria tem projetado as suas frotas em conformidade com os mais recentes padrões de eficiência energética" e recorrendo "a tecnologias alternativas de ponta, com mais separadores e recicladores dos seus lixos e tratamento de águas residuais, resultando daqui um reduzido impacto ambiental".