Papa Francisco vai participar em cimeira de líderes do G7 para debater IA

“Tenho a honra de anunciar hoje a participação do Papa Francisco nos trabalhos do G7 (grupo dos países mais industrializados do mundo), na sessão dedicada à Inteligência Artificial (…). Agradeço de coração ao Santo Padre por ter aceitado o convite de Itália”, declarou num vídeo Meloni, que atualmente preside ao G7.

Os líderes do G7 – Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido – reúnem-se entre 13 e 15 de junho na Apúlia, no sul de Itália, e Francisco será o primeiro Papa a participar numa cimeira do grupo.