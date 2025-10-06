Açoriano Oriental
    Nuno Borges apura-se para os oitavos de final do Masters 1.000 de Xangai

    O tenista português Nuno Borges qualificou-se para os oitavos de final do Masters 1.000 de Xangai, na China, depois de afastar o chinês Juncheng Shang, que recebeu um ‘wild card’, em três sets

    Hoje, 10:19
    Nuno Borges apura-se para os oitavos de final do Masters 1.000 de Xangai

    Autor: Lusa/AO Online

    O número nacional e 51.º do mundo afastou o Juncheng Shang, 237.º da hierarquia e antigo top 50, por 7-6 (7-5), 4-6 e 6-3, em duas horas e 28 minutos.

    Depois de afastar o tenista da casa, que foi muito apoiado pelo entusiástico público de Xangai, Nuno Borges, que já garantiu a reentrada no top 50, vai agora encontrar o australiano Alex de Minaur, sétimo do mundo, naquele que será o primeiro encontro entre os dois jogadores.

    O maiato está pela segunda vez esta temporada nos oitavos de final de um torneio Masters 1.000, depois de ter caído nessa fase em Monte Carlo, perante o grego Stefanos Tsitsipas.

    “Acima de tudo estou muito contente, foi muito difícil com as condições aqui, com o calor e a humidade. Tive de gerir bastante o encontro do início ao fim. No geral servi bastante bem, em especial nos últimos jogos, em que consegui fazer diferença. Este último jogo já foi muito nervoso. Muito feliz pela forma como competi. Nunca tinha chegado tão longe aqui em Xangai, mas vou à procura de mais ainda”, disse, ainda no court, o português.

    Nuno Borges e Juncheng Shang podem vir a reencontrar-se em fevereiro, quando a China receber Portugal, no play-off do Grupo I da Taça Davis em ténis.


