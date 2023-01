Novos secretários de Estado empossados hoje pelo Presidente da República

Desta forma, são esta tarde empossados pelo chefe de Estado Pedro Sousa Rodrigues, que substitui Alexandra Reis no Tesouro, Ana Fontoura Gouveia, na Energia e Clima, Hugo Pires, no Ambiente, Frederico Francisco, nas Infraestruturas, Fernanda Rodrigues, na Habitação, e Carla Alves, na Agricultura.

Segundo fonte oficial do executivo, esta última mudança, no Ministério da Agricultura, acontece por motivos de saúde do secretário de Estado cessante, Rui Martinho.

A lista agora publicamente divulgada com os nomes dos seis novos secretários de Estado foi enviada pelo Governo na terça-feira à noite para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Pedro Nuno Santos, agora substituído nas suas pastas ministeriais por João Galamba e Marina Gonçalves, demitiu-se do Governo na passada quarta-feira à noite para “assumir a responsabilidade política” do caso da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis.

A demissão de Pedro Nuno Santos foi a terceira ocorrida no Governo na última semana de dezembro e a décima a atingir um membro do executivo socialista de maioria absoluta.