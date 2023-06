Natacha Candé é campeã nacional

A atleta do Juventude Ilha Verde (JIV) conquistou a prova com 5.025 pontos no cômputo geral das sete disciplinas, deixando a segunda e terceira posicionadas a mais de 600 pontos.

Recorde-se que Natacha Candé já se destacou este ano numa prova de âmbito nacional, tendo conquistado o título de campeã no escalão de sub-18 no Heptatlo.

Na ocasião, a jovem competiu integrada na Seleção dos Açores, ganhando quatro das sete provas. Nos 100 metros barreiras, no salto em altura e nos lançamentos do peso e do dardo foi primeira; quarta no salto em comprimento e nos 800 metros e nona nos 200 metros.