Montenegro agradeceu a Von der Leyen ajuda da União Europeia

Numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter), Luís Montenegro diz ter falado ao telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a quem agradeceu a “solidariedade da UE no combate aos incêndios em Portugal”.

“Avançamos na definição de vias de financiamento para apoiar populações e empresas agora e garantir a coesão territorial com mais prevenção no futuro”, lê-se na publicação.

O Governo realiza esta tarde um Conselho de Ministros extraordinário, em Viseu, para aprovar medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios florestais.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial adiantou que, nessa reunião, será aprovado uma lei sobre apoios que vigorará para o futuro e um plano para a floresta a 25 anos.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, estando previsto chegarem mais dois aviões Canadair na sexta-feira.

Segundo dados oficiais provisórios, até 21 de agosto arderam 234 mil hectares no país, mais de 53 mil dos quais só no incêndio de Arganil.