Mais de 100 pessoas resgatadas devido a inundações no nordeste dos EUA

As equipas de resgate recorrerem a barcos pneumáticos e a caiaques, conforme foi visível em imagens transmitidas por meios de comunicação social do país, incluindo na capital daquele Estado, Montpelier, onde o acesso centro da cidade esteve encerrado até ao meio-dia.

“A devastação e as inundações que estamos a enfrentar são históricas e catastróficas”, afirmou o governador do Estado, Phil Scott, em conferência de imprensa, explicando que as cheias já “excederam os níveis da tempestade tropical Irene”, que matou seis pessoas em Vermont, em 2011.

O presidente dos EUA já declarou o estado de emergência para Vermont, permitindo desbloquear ajudas federais para a região.

“As boas notícias são que a chuva parou nalgumas áreas, mas isso não significa que as águas vão baixar imediatamente. São esperadas mais chuvas no final da semana, que não terão para onde escoar no solo supersaturado”, prosseguiu o governador.

Numa publicação no Facebook, a cidade de Montpelier alertou que uma barragem está em risco de ceder e que a água poderá escoar para o rio North Branch, o que poderá provocar um “agravamento considerável dos danos”.

Chuvas torrenciais, que atingiram mais de 20 centímetros nalguns locais, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, caíram no domingo e segunda-feira no nordeste dos EUA, incluindo na região de Nova Iorque, onde as inundações mataram uma mulher que tentava fugir da sua habitação.