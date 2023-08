Madeira manifesta pesar e solidariedade com população do Havai pelas consequências dos incêndios

Numa nota enviada às redações, José Manuel Rodrigues apela, “neste momento de grande consternação”, à “solidariedade e entreajuda de modo a que haja uma rápida recuperação social e económica das localidades atingidas”.

O presidente do parlamento madeirense refere que as ligações entre a Madeira e o Havai, nos Estados Unidos da América, “remontam ao ano de 1878, época em que as ilhas norte-americanas acolheram os primeiros imigrantes portugueses, muitos oriundos do arquipélago madeirense”.

José Manuel Rodrigues recorda também que, em julho de 2021, recebeu o cônsul honorário de Portugal do Havai, Tyler Santos-Tam, bisneto de madeirenses, “num encontro que serviu para estreitar o relacionamento entre os dois arquipélagos”.

De acordo com os dados mais recentes divulgados pelas autoridades locais, os incêndios que atingiram a ilha norte-americana de Maui, no arquipélago do Havai, provocaram pelo menos 93 mortos.

As entidades oficiais preveem que, à medida que as buscas prosseguem nas zonas devastadas, mais vítimas vão ser encontradas.

Dois dos três incêndios de Maui ainda estão ativos, segundo o último balanço feito pelo condado, que até agora apenas conseguiu verificar a identidade de duas das 93 vítimas confirmadas.

A polícia local sublinhou que o processo será moroso, uma vez que é necessária uma verificação genética ou dentária.

O governador do Havai, Josh Green, referiu que os incêndios são já a "maior catástrofe natural que o Havai alguma vez viveu", segundo a CNN, ultrapassando as 61 mortes confirmadas na sequência de um tsunami em 1960.

Estes incêndios são os mais mortíferos nos EUA em mais de 100 anos, superando o de Camp Fire, no estado da Califórnia, que causou 85 mortos e reduziu a cinzas a cidade de Paradise.