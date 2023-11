Leonor Januário sagrou-se campeã da Europa

Januário, que apurou-se para a final no 7º lugar com 18.500 pontos, superou toda a concorrência no exercício final ao conquistar 18.800 pontos, subindo desta forma ao lugar mais alto do pódio. Na segunda posição ficou a italiana Guenda Cherubini (18.750), enquanto a espanhola Martina Gil Olmeda foi terceira classificada (18.750).

Entretanto, Rui Cansado, na final de Sénior Individual Masculino, foi quinto classificado. O Campeonato da Europa de Ginástica Aeróbica contou com a participação de 678 ginastas, em representação de 21 países.