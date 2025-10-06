Jaime Vieira apresenta lista de obras que quer concretizar com o apoio da Região e da República

Nesse sentido e conforme refere uma nota de imprensa, a candidatura social-democrata anunciou três tipos de obras estruturantes: as da autarquia, as que pretende realizar em parceria com o Governo dos Açores e as que pretende fazer em colaboração com o Governo da República.

Em causa estão obras como a execução da frente-mar da cidade, transformando-a num espaço multifuncional de lazer, cultura, desporto e turismo, mas também a criação de um Parque Urbano Central com espaços de lazer, desporto e cultura.

A candidatura de Jaime Vieira à Câmara da Ribeira Grande pretende igualmente a requalificação da zona envolvente do Mercado Municipal, tendo em vista a construção das Portas do Atlântico e a concretização do projeto do Largo dos Cabouqueiros, junto ao Areal de Santa Bárbara.

A concretização do projeto do Caminho da Tondela e o reforço do investimento na rede de saneamento básico, bem como o investimento na captação e distribuição de água pública e a construção de parques de estacionamento nas diversas freguesias, são outras outras obras que Jaime Vieira pretende concretizar, caso seja eleito no próximo dia 12 de outubro.

Em colaboração com o Governo dos Açores, a candidatura do PSD/Açores pretende a concretização do novo Centro de Saúde da Ribeira Grande , a requalificação do Porto de Santa Iria na Ribeirinha, a proteção da Orla Costeira das Calhetas, a concretização do caminho das Caldeiras e a construção do ramal de ligação em Rabo de Peixe entre a Envolvente e a Estrada Regional, constituindo alternativa à Rua do Rosário, permitindo aumentar o parque habitacional e a criação de um parque urbano.

Por fim e em colaboração com o Governo da República, a candidatura liderada por Jaime Vieira pretende o avanço da construção da nova esquadra da PSP, “de modo a dar melhores condições de trabalho aos agentes e aumentar a segurança dos ribeiragrandenses”.

Obras com as quais o candidato Jaime Vieira pretende construir uma Ribeira Grande “mais dinâmica e com projetos estruturantes para o desenvolvimento do concelho”, concluiu.

