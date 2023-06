Percurso 100 por cento vitorioso do Hóquei Clube PDL no Campeonato Regional de hóquei em patins, competição que se realizou entre os dias 2 e 4 deste mês no Pavilhão Carlos Silveira, em Ponta Delgada.

O conjunto micaelense bateu por duas vezes as formações do Candelária SCB (3-1 e 5-3) e do Caldeiras HC (8-5 e 7-3), terminando com um total de 12 pontos.

Este foi o segundo ano consecutivo que o Hóquei Clube PDL arrecadou o troféu. Em 2022 levantou a taça após superiorizar-se à formação do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira.

Na segunda posição ficou o Caldeiras HC com seis pontos. A turma da Ribeira Grande levou a melhor nos confrontos contra a equipa B do Candelária, por 7-1 e 4-2. Os picoenses foram últimos com zero pontos.

O Hóquei Clube PDL garante assim a permanência na próxima temporada naIIIDivisão nacional, prova na qual foi oitavo classificado da ZonaSul B este ano, com 24 pontos.

Na época de 2023/2024, o terceiro escalão da modalidade, refira-se, irá reunir duas equipas da ilha de São Miguel, visto que o Marítimo não conseguiu assegurar a permanência no segundo escalão.