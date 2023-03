Festival de cinema ambiental de regresso à ilha de São Miguel

O único festival dedicado à temática ambiental realiza-se todos os anos em outubro, em Seia, por iniciativa deste município. Como tem sido hábito, o festival chega a todas as ilhas dos Açores, numa colaboração de diversos parceiros, sob a coordenação do Cine-Clube da Ilha Terceira.

A primeira sessão será no Centro Municipal de Atividades Culturais do Nordeste, no dia 4 de março às 15h00, com a exibição dos filmes premiados “ Programa Atlantis” e “Água nas Guelras”, com a presença do realizador deste último, Marco Schiavon.

As restantes sessões serão no auditório do Expolab, na Lagoa, nos dias 17 e 25 de março, e 1, 14 e 29 de abril, com exibição dos filmes premiados do Cine ́Eco Seia 2022.

Durante a extensão na ilha de São Miguel haverão debates e discussões com o intuito de promover a reflexão sobre os temas exibidos, incentivando a troca de ideias e a partilha de opiniões.

Todas as sessões mencionadas são abertas ao público e a entrada é gratuita.