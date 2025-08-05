Detido casal em Ponta Delgada por posse de droga

Em comunicado, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores indica que, após diligências efetuadas pelos investigadores, foi possível recolher elementos de prova que apontavam no sentido de o casal, de 25 e 28 anos, “projetarem a sua atividade de tráfico de droga nos concelhos de Ponta Delgada e da Ribeira Grande”, na ilha de São Miguel.

Assim, na sequência de uma operação policial, foram apreendidos cerca de 750 doses individuais da haxixe, 13 doses de liamba, matéria estupefaciente indeterminada, “que se acredita ser droga sintética”, e 2.500 euros em dinheiro, revela a PSP.

Ainda de acordo com a PSP, os arguidos ficaram sujeitos às medidas de coação de apresentações diárias às autoridades e proibição de saída do concelho de residência.