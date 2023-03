Desmantelamento de rede leva à apreensão de mais de dois milhões de cigarros

Na terça-feira, o Ministério Público divulgou que fez 70 buscas e deteve quatro pessoas por suspeitas de fraude com tabaco proveniente de Espanha, que terá lesado o Estado em 3,5 milhões de euros.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que a Unidade de Ação Fiscal (UAF) desmantelou a rede que se dedicava à distribuição e comercialização ilícita de tabaco e apreendeu mais de 2.450.948 cigarros, nos distritos de Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Lisboa.

A operação da UAF decorreu entre os dias 28 de fevereiro e 06 de março, segunda-feira.

No âmbito da investigação, que decorria há cerca de um ano e que contou com a colaboração da Guardia Civil de Espanha e o apoio operacional da EUROPOL.

A GNR explica na nota que os cigarros e outros produtos de tabaco eram transportados para Portugal e armazenados temporariamente em locais, sendo depois comercializados diretamente com os consumidores ou com os distribuídores em estabelecimentos comerciais e de restauração nos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Lisboa.

No âmbito da operação e ao longo da última semana, através do cumprimento de 68 mandados de busca, foram realizadas 37 domiciliárias e 31 mandados não domiciliários, nomeadamente em veículos, estabelecimentos comerciais e de restauração e bebidas e ainda em armazéns.

A GNR adianta que foi ainda dado cumprimento a quatro mandados de detenção, culminando com quatro suspeitos com idades entre os 53 e 65 anos detidos e na constituição de 12 arguidos com idades entre os 52 e os 69 anos.

Durante a operação foram apreendidos 2.450.948 cigarros, que correspondem a cerca de 122.548 maços de cigarros, 107,694 quilos de tabaco triturado, 92.300 tubos para enchimento de cigarros, 45.115 euros em numerário, 25 telemóveis e nove viaturas ligeiras.

Foram igualmente apreendidas duas armas de fogo, diversas munições de diferentes calibres, material explosivo (cordão detonante, pólvora, detonadores, cargas explosivas e outro material utilizado na atividade pirotécnica) e documentação com pertinência probatória para a investigação.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) de Lisboa, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência e proibição de contactos com os visados na investigação.

A um dos suspeitos foi ainda decretada a medida de proibição de se ausentar do país.

Durante a investigação, que decorre há cerca de um ano, já tinham sido apreendidos em Portugal um total de 6.520.522 cigarros e 399 quilos de folha de tabaco e tabaco moído, e detidos três homens, com idades entre os 55 e os 64 anos, tendo vindo a ser aplicada em relação a dois deles, em novembro de 2022, a medida de coação de prisão preventiva.