Deputados eleitos para a XII Legislatura

As mais lidas

De acordo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o CDS-PP e o JPP elegeram 3 deputados, enquanto a CDU conquistou apenas 1 mandato.

O PSD venceu este domingo as eleições legislativas regionais da Madeira, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados, mais dois do que o PS (19), a segunda força política mais votada.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok