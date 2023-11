Habitação

Crise levou a aumento da procura por soluções de armazenamento – Ikea

A crise na habitação está a alterar a dinâmica recente do setor do mobiliário, aumentando a procura por soluções de armazenamento e organização, disse à Lusa o diretor-geral para o retalho do Ingka Group, que detém a Ikea.