Conversa a Quatro 26 Maio

Abrimos a Conversa a 4 com o "dossier" dos fundos europeus nos Açores: PO2020,PO2030 e PRR e os atrasos

apontados pelo PS que quer ouvir várias entidades regionais e já solicitou documentação sobre esses atrasos.

O anúncio de que a Ryanair pode deixar de voar para os Açores é outro tema de análise: que impacto terá a saída da

companhia irlandesa dos céus açorianos e até onde deve ir o governo regional nas negociações com a Ryanair?

o programa desta semana fecha com o projeto de lei apresentado pelo PSD na Assembleia da República a propor a

descriminalização do consumo de drogas sintéticas.