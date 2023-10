Comissão Europeia lança ferramenta 'online' sobre riscos de cheias na UE

O portal - https://discomap.eea.europa.eu/floodsviewer/ - identifica mais de 14 mil zonas da União Europeia (UE), incluindo em Portugal.

Pela primeira vez, é fornecido um mapa único de áreas de risco potencialmente importantes e um conjunto de informações relevantes.

Esta ferramenta foi desenvolvida no âmbito da diretiva europeia relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundação, com base em dados fornecidos pelos Estados-membros.

Segundo um comunicado do executivo comunitário, as cheias, cada vez mais frequentes devido às alterações climáticas, são as catástrofes naturais mais generalizadas e dispendiosas da Europa.