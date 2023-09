O conjunto orientado pelo treinador João Carronha saiu derrotado nas meias finais contra o Benfica, por 3-1, num jogo em que até se colocou a vencer por 0-1, graças a um triunfo por 24-26 no primeiro set.

As encarnadas foram mais fortes e acabaram por sair com a vitória pelos parciais de 25-19, 26-24 e 25-15, garantindo a presença na final frente ao campeão nacional FCPorto.

No duelo de atribuição do terceiro e quarto lugar, o Clube K voltou a perder, desta vez perante o Leixões, novamente por 3-1.

A formação de Matosinhos entrou melhor e ganhou o set inaugural, por 25-21.Depois disso, o Clube Kigualou a contenda, alcançando o mesmo resultado com que tinha perdido anteriormente.

Contudo, nos dois sets seguintes, o Leixões acabaria mesmo por reforçar a sua superioridade, vencendo pelos parciais de 25-17 e 25-20.

Na partida decisiva, o FCPorto voltou a dar um sinal de força antes do arranque oficial da Liga feminina, triunfando com facilidade, por 3-0, ante o Benfica.

Os comandados por Miguel Coelho bateram as águias por 25-15, 25-18 e 25-20.