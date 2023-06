César Martiniano: “O meu projeto de vida é combinar a pintura e o design gráfico em obras originais e diferenciadas”

É designer gráfico, mas tem a pintura como paixão. Como justifica esta dicotomia?







Como surge a pintura na sua vida?





Quando era criança lembro-me de ver o meu pai mostrar-me alguns dos seus desenhos, mas lembro-me sobretudo de pintar os meus próprios cenários para brincar, por exemplo, desenhar a envolvência da selva em folhas A4 para brincar com os animais que tinha. Cada vez que reflito sobre esta questão noto que o meu percurso infantil foi diferente dos meus colegas, eu troquei a catequese pelos ateliers de pintura e expressão artística, a minha primeira obra emoldurada tem neste momento 20 anos, tinha eu 8. Com pausas pelo meio, a curiosidade e a necessidade de criação foram-me sempre incentivando a voltar à Pintura e à expressão artística, neste momento, voltei em força.

Há sempre a tendência de nos “engavetarem” numa arte específica e não reconhecer que possamos ser artistas em várias vertentes. Como lidas com esse hábito da sociedade?









Como define o seu estilo na pintura?









Como surge esta exposição no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo?





Expor no Centro Cultural foi um desafio proposto há sete anos que fui evitando aceitar, em parte por não me sentir preparado e em parte pela grandiosidade do espaço. Passados sete anos sem mostrar a minha arte na Ilha Terceira surge de novo o desafio. Eu que me sentia desviado do meu propósito de criação artística pelos meus compromissos profissionais (noutra área da criatividade, o design), decidi ser este o mote certo para um novo incentivo interior à minha exploração artística. Um voltar à experimentação, ao erro, à pesquisa, à tentativa, uma zona desconfortável, mas muito essencial para a evolução das nossas competências artísticas. Inner Landscapes é o resultado deste voltar, uma coleção de quinze obras abstratas pintadas durante estes primeiros meses de 2023. A exposição é constituída por duas vertentes: uma vertente física, a exposição no foyer do Centro Cultural e a grande novidade é a vertente virtual, a exposição dentro do meu espaço do Metaverso, sem fronteiras, acessível em qualquer parte do mundo.





Esta mostra tem uma visita virtual original. Em que consiste este este projeto?





De uma maneira simplificada, o Metaverso é um mundo virtual 3D onde as pessoas podem interagir e realizar qualquer atividade (desde trabalho, a compras e lazer), usando avatares que as fazem representar. Na minha perspetiva, ter um espaço no Metaverso enquanto artista açoriano, é uma ferramenta que, mais do que nunca, permite quebrar a nossa insularidade e ter a capacidade de alcançar todos os cantos do mundo e a possibilidade de interagir com novos públicos que se identifiquem com a nossa arte.





O Design Gráfico é compatível com o mercado regional ou os grandes clientes estão fora dos Açores?





Viver puramente de Design gráfico é acessível a muito poucos na nossa região (não vivo, mas podia), não temos um tecido empresarial que permita ter os budgets do continente e do estrangeiro. Para sermos independentes é necessário sermos “homens e mulheres dos sete ofícios” e ter conhecimento noutras áreas como: marketing digital, fotografia, vídeo, web design, etc.

Na minha visão não é sustentável a nível de carreira viver apenas do mercado regional. Passo a explicar, com budgets reduzidos, temos que aceitar mais trabalhos para contemplar as nossas necessidades económicas. Ter demasiado trabalho torna o nosso dia a dia um sufoco, o que estagna a nossa criatividade, deixa de haver tempo para reflexão criativa e, consequentemente, deixamos de ter tempo para pesquisar, testar e criar projetos pessoais, sendo estes os alicerces fundamentais que nos fazem evoluir como criativos.

César Martiniano nasceu em Angra do Heroísmo em 1995. Desde criança que participa em vários ateliês de artes visuais e pintura. Após a finalização do ensino secundário, na vertente de Ciências e Tecnologias, em 2013, surgiu a oportunidade de participar como Jovem Criador no Festival Walk&Talk 2013, em Ponta Delgada. Essa experiência foi a principal impulsionadora para a escolha de algo mais criativo na sua vida e em 2016 acaba por se licenciar em Design Gráfico na ESAD.cr (Caldas da Rainha).Em novembro de 2016, volta à Ilha Terceira e realiza a sua primeira exposição individual intitulada “À Procura do Estilo Perfeito”. Entre os finais de 2016 e finais de 2018, além de trabalhar como designer gráfico, manteve o seu lado mais “livre”, tendo pintado murais na Ilha Terceira e um mural em Fort Wayne (Indiana, Estados Unidos). A par disto, participou ainda em vários eventos relacionados com a arte como o Festival Azure, Azores Fringe Festival, Mais Jazz, Angra mais Jovem, entre outros. Foi responsável pela comunicação gráfica de um dos maiores eventos de música dos Açores, Dreamzone/ Blue Music Resort (inserida nas Festas da Praia da Vitória, 2017, 2018, 2019).No final de 2018 muda-se para o Porto para frequentar o Mestrado de Design Gráfico e Projetos Editoriais da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.Em 2018 é vencedor do 6º Labjovem - Concurso de Jovens Artistas dos Açores na categoria de Artes Digitais. Em 2019 apresenta “Camadas Indefinidas”, uma exposição individual na José Rosinhas Art Gallery Wall | Hous3 (Guimarães).Em 2020 defende o mestrado “Archipelago DADA: Um tipo de letra sem serifa humanista para composições visuais expressivas”. Com uma veia empreendedora, em 2020, desenvolveu uma agência de comunicação com origem na StartUp Angra, acabando por sair no início de 2023. Atualmente é trabalhador independente como designer e diretor criativo na Ilha Terceira, conjugando os projetos profissionais com a sua veia de criação artística: a pintura.A pintura apareceu primeiro, muito cedo ainda em criança. Enquanto só percebi o que era o Design gráfico por volta dos 16 anos, quando fazia as primeiras pesquisas de cursos para ingressar no ensino superior. Evitei escolher um caminho artístico no secundário, assombrado pelo preconceito social das “artes” serem uma vida difícil. Decidi no secundário ir para Ciências, na ânsia de um dia ser Engenheiro e ter uma vida confortável. Foi já após os exames nacionais do 12º que um “feeling” me dizia que devia escolher ou pelo menos tentar algo intermédio às Artes, foi aí que decidi fazer licenciatura em Design Gráfico (ESAD.cr) e que mais tarde fiz Mestrado na mesma área (FBAUP). Pelo percurso académico, acho que se nota que o “feeling” estava certo.Apesar do Design ter sido um último recurso, cativou-me tanto como a Pintura. Na minha visão, a Pintura é a maneira manual de fazer as coisas e o Design Gráfico, atualmente, é a maneira digital de fazer as coisas. A minha intenção e projeto de vida é conseguir criar uma simbiose entre estas duas áreas, usufruindo do melhor destes dois mundos, criando obras originais e diferenciadas.Na minha perspetiva, sinto que este é um assunto que devemos refletir a partir de uma perspetiva exterior: a do admirador da nossa obra. À medida que vamos explorando e progredindo na nossa carreira, trilhamos caminhos que mais à frente já não nos encontramos, mas que são inevitáveis para o nosso crescimento artístico. São nestes caminhos exploratórios que novos admiradores nos encontram, onde normalmente estamos numa “gaveta” específica. Sinto isso particularmente, porque quem me acompanha desde novo sabe que eu sempre pintei, mas nos últimos sete anos dediquei-me exaustivamente à área do Design gráfico, então é normal “engavetarem-me” na área que foi dominante neste trajeto atual e que aos poucos estou a transitar novamente para a Pintura. Teremos sempre uma área dominante que poderá ir mudando consoante a nossa curiosidade e propósito. A vida é o nosso móvel e o tempo o nosso carpinteiro, essencial para esclarecer quantas gavetas conseguimos criar, sobretudo, para nós próprios.Inicialmente, fiquei conhecido pelo graffiti e a street art. Contudo, a minha paixão é a arte abstrata, é nessa temática que me revejo e é a área que estou a dar um maior foco. Nem sempre pinto obras puramente abstratas, já que muitas vezes misturo influências do Design gráfico, cores, formas gráficas, tipografia e motivos florais. O meu intuito é passar para a tela aquilo que sinto, na minha visão, na minha linguagem, nas minhas emoções. Mais do que nunca crio e pinto para mim, para completar a minha necessidade de criação artística. Não pretendo que quem observa as minhas obras as saiba interpretar ou decifrar. Quero sim, que cada um de nós as observe e se permita a usar a sua própria linguagem interior para refletir e explorar as suas profundezas. E daí, tirar as suas próprias reflexões e conclusões em relação ao seu eu pessoal. Para uns, certamente, dirá muito, para outros tão pouco e ambas as versões estão certas. Esta é a minha visão sobre a arte abstrata.A criação deste espaço no Metaverso parte da minha intenção de querer explorar e elevar a exposição a um nível tecnológico contemporâneo. Pensada e criada em Angra do Heroísmo, mas com intenções Internacionais, este espaço apresenta-nos o passado do CCCAH (Antiga Praça de São João), o presente (Foyer do CCCAH) e o futuro deixo para quem se inspirar neste projeto e nesta tecnologia. Este será um espaço virtual no Metaverso (através da plataforma Spatial.io) aberto a todos, podendo ser acedido através do Browser, pela aplicação no telemóvel ou com óculos VR. Pode ser visitado em www.cesarmarti.com Obviamente, que se trabalharmos para fora dos Açores, com orçamentos melhores, permitirá aceitarmos menos trabalhos e termos a “bolsa de ar” essencial para procurar novas formas de fazer e de inovar criativamente.