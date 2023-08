'Capitã' Dolores Silva fala de "momento muito especial"

“Sabemos que as emoções serão sempre muito fortes, pois estamos num Campeonato do Mundo. Acima de tudo, temos de pegar na motivação e na vontade que nós tempos de competir ao mais alto nível num grande palco e juntar o que temos vindo a trabalhar ao nível organizacional, de preparação para o jogo”, explicou.

Para o embate com as neerlandesas, atuais vice-campeãs mundiais em título, Dolores Silva pede também, do ‘alto’ das suas 150 internacionalizações ‘AA’, que Portugal seja uma equipa “o mais concentrada possível e muito focada”.

“Temos de continuar com o foco que temos tido até agora, pegar no coração, e na nossa alma portuguesa, e levar tudo isso para dentro do campo para dar o melhor por Portugal”, frisou

As emoções são muitas, mas Dolores Silva, que já marcou 17 golos pela principal seleção lusa, garante uma equipa preparada para a histórica ocasião.

“O coração? Está a palpitar muito bem, felizmente. Estamos muito motivadas, muito felizes por estar aqui. O sonho é bem real. Tivemos o privilégio de poder já assistir a alguns jogos e também à apresentação do Mundial. Ver o nosso nome representado foi, sem dúvida, um momento impactante para todas nós”, frisou.

A 24 horas do jogo, Dolores Silva pede também aos portugueses que apoiem, ainda que à distância.

“Faço um apelo para que acorde toda a gente, sejam as gerações mais novas ou as gerações mais velhas. Acima de tudo, espero que amanhã [domingo], Portugal desperte bem cedo para nos ver. Seria muito bom para todas nós”, garantiu a ‘capitã’ lusa.

A jogadora do Sporting de Braga, de 31 anos, garante que as ‘navegadoras’ têm sentido “uma envolvência muito grande” por parte do público português e que isso tem sido “muito positivo e especial”.

“Estamos a inspirar as gerações futuras e estamos também a representar as gerações passadas. Este é um momento muito importante para o futebol feminino português, e somos umas privilegiadas por fazer parte dele. Por isso, contar com o apoio dos portugueses seria fantástico”, garantiu.

O nono encontro entre Portugal e Países Baixos, da primeira ronda do Grupo E, está marcado para domingo, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia, com arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul.

O agrupamento é liderado pelos Estados Unidos, bicampeões em título, que hoje bateram o Vietname por 3-0, com Sophia Smith em destaque, com dois golos (14 e 45+7 minutos) e uma assistência, para Lindsay Horan fechar o resultado (77), em Auckland.