“Cada um tem o seu tempo e este tempo não me pertence. E, portanto, devemos deixar o espaço a quem pertence o tempo para fazer aquilo que é preciso. O que eu posso formular é um desejo muito sincero de que o PSD possa estar preparado para os tempos que aí vem”, disse o antigo líder social-democrata aos jornalistas no Campus da Justiça, onde foi depor como testemunha no julgamento do Caso EDP.

Sublinhando que será necessário um Governo “que possa inspirar confiança às pessoas”, Passos Coelho disse acreditar numa vitória social democrata nas eleições de 10 de março: "Espero evidentemente que o PSD possa ser o partido liderante nessa fase nova que se vai abrir, não porque é o meu partido - acho que todos compreenderiam que eu desejasse que o meu partido pudesse ganhar as eleições - e confio que sim, que isso acontecerá”.

Para o antigo primeiro-ministro, o "país vai precisar seguramente de um governo que tenha não apenas um rumo bem definido, mas que possa inspirar confiança às pessoas para inverter uma degradação extraordinária de uma parte muito significativa das políticas públicas que são importantes para o crescimento da nossa economia".

"Muitas das políticas públicas degradaram-se extraordinariamente nestes anos, da saúde à educação, as questões relacionadas com a habitação" e "até à segurança", porque "há aspetos muito relevantes que envolvem a segurança da sociedade portuguesa e dos portugueses que estão em causa", sustentou.

No seu entender, Portugal precisa de "um governo esclarecido, que tenha um rumo bem definido e que tenha força, que é como quem diz, autoridade moral, para conduzir uma política diferente".