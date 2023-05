Buscas por Madeleine McCann envolvem dezenas de agentes na barragem do Arade

As buscas estão ser realizadas pela Polícia Judiciária e acompanhadas por autoridades alemãs e inglesas.

Dezenas de jornalistas de vários países estão no local a acompanhar as diligências policiais do caso do desaparecimento há 16 anos de Maddie McCann na Praia da Luz em Lagos.

O aparato mediático do caso que há 16 anos, em 2007, envolveu os media de todo o mundo está hoje concentrado na bacia do Arade, a cerca de 50 km do local de onde desapareceu a menina inglesa, que na altura tinha três anos.