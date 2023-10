Benfica conquista supertaça feminina de andebol após prolongamento

O emblema de Lisboa esteve sempre na frente do marcador, mas, nos últimos minutos, as madeirenses empataram, chegaram a estar a ganhar no último minuto do tempo regulamentar e só na segunda metade do prolongamento o Benfica garantiu a revalidação do título.

As ‘encarnadas’, detentoras do troféu e bicampeãs nacionais, e as insulares, recordistas da supertaça e finalistas vencidas da Taça de Portugal, protagonizaram uma partida equilibrada, mas em que o Benfica esteve sempre em vantagem.

As ‘águias’ marcaram primeiro e ficaram na frente do marcador à passagem dos cinco e dez minutos, até as madeirenses terem igualado a partida, com o empate a verificar-se aos 20 minutos de jogo, mas o Benfica voltou a distanciar-se e chegou ao intervalo a vencer por 17-15.

Na segunda parte, o conjunto lisboeta continuou a controlar o encontro, até que, aos 51 minutos, quando Borshchenko cumpria dois minutos de exclusão, as madeirenses empataram 25-25 e, aos 55 minutos, estavam a ganhar por dois golos de diferença.

A dois minutos do fim do tempo regulamentar, Neide Duarte fez o 29-30 para as insulares e, no último minuto, Isabela Ferrarin impediu as adversárias de aumentarem a contagem, para Ana Bolzan, a melhor marcadora do encontro, marcar o golo que ditou o prolongamento.

Depois de no final da primeira parte do prolongamento o jogo continuar empatado (33-33), o Benfica superiorizou-se nos últimos cinco minutos aparecendo mais organizado e eficaz, conquistando assim o primeiro troféu da época frente à equipa recordista da prova, com 20 supertaças no palmarés, título que lhe escapa desde 2018.