Arouca vence Santa Clara nos Açores após reviravolta no marcador (fotos)

Os golos do encontro foram todos apontados na segunda parte, por Rildo (50), para o Santa Clara, e Mújica (61) e Basso (76), este de grande penalidade, para o Arouca.

As segunda vitória seguida na comeptição permitiu ao Arouca somar seis pontos e juntar-se provisoriamente ao quarteto de líder (FC Porto, Benfica, Boavista e Vitória de Guimarães), enquanto a equipa açoriana, que ainda não conheceu o sabor da vitória no campeonato, mantém-se com um ponto, na 14.ª posição.

Ao longo da primeira parte, ambas as equipas dispuseram de várias aproximações perigosas à baliza adversária, apesar do Santa Clara ter dominado praticamente todas as instâncias do encontro durante os primeiros 45 minutos.

A equipa açoriana entrou decidida, jogando a toda a largura do campo e pressionando alto.

Aos dois minutos, depois de uma boa jogada de Rildo, Anderson Carvalho rematou à entrada da área e a bola passou perto do poste. Respondeu o Arouca aos sete minutos, através de um remate perigoso de Uri por cima da trave.

Contudo, ao jogar quase sempre no meio campo contrário, o Santa Clara ameaçou as redes arouquenses por várias vezes: aos 10 minutos, Paulo Henrique apareceu na área para cabecear por cima e, aos 13, Sagna esteve perto do golo através de um livre direto.

Com o passar dos minutos, o encontro foi perdendo o fulgor inicial. Mesmo dominando a posse de bola, o conjunto açoriano teve dificuldades em penetrar a organização defensiva do Arouca.

Aos 33 minutos, os forasteiros conseguiram ameaçar a baliza de Marco através de um canto batido na direita, que Tiago Esgaio desviou ao primeiro poste, mas que Mújica não conseguiu chegar a tempo de encostar para o fundo das redes.

O Santa Clara conseguiu inaugurar o marcador na fase inicial do segundo tempo, através de um lance ‘estudado': aos 50 minutos, livre batido por Sagna, desvio de Tagawa e Rildo, sozinho ao segundo poste, encostou para o fundo da baliza de Arruabarrena.

Em desvantagem, Evangelista colocou em campo, de uma assentada, David Simão, Vitinho e Quaresma, substituições que mudaram a ‘toada’ do jogo.

Aos 61 minutos, Rafa Mújica, após assistência de Vitinho, surgiu na área para rematar cruzado e restabelecer o empate no marcador.

O jogo decorreu dividido, com a Arouca a subir no terreno e a repartir a posse de bola com o Santa Clara. Aos 74 minutos, um erro de João Lima, que cortou a bola com o braço, levou o árbitro a marcar grande penalidade e, na cobrança, Basso não desperdiçou e atirou para o fundo da baliza insular.

Até ao final do jogo, o Santa Clara procurou investir junto da baliza contrária, mas a equipa do Arouca não cedeu na organização defensiva, guardando a vantagem até ao derradeiro apito.