Aprovada candidatura da Câmara da Horta para Incubadora de Empresas

De acordo com nota de imprensa, a Startup Faial estará equipada com os meios necessários para o seu funcionamento, incluindo espaços destinados a 60 postos de trabalho e 40 lugares dedicados ao coworking e formações.



O projeto de execução, além da adequada reabilitação patrimonial, "consagra uma aposta muito significativa na eficiência energética, no cumprimento dos princípios horizontais e numa oferta de infraestrutura tecnológica moderna", refere a nota informativa.



Com um investimento superior a 869 mil euros, cuja construção será cofinanciada até 400 mil euros pelo FEDER através do programa Açores 2030, a Startup Faial representa um instrumento estratégico para o município da Horta, promovendo a inovação, o empreendedorismo e a diversificação económica.