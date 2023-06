Agenda do Papa em Portugal tem quase 20 encontros e inclui confissão de jovens

Segundo o programa, hoje publicado na página eletrónica da JMJ, o Papa chega a Lisboa às 10:00 de dia 02 de agosto e regressa a Roma às 18:00 de domingo, dia 06, tendo ao longo dos cinco dias de visita 19 cerimónias religiosas e encontros com jovens e com autoridades, incluindo o Presidente da República e o primeiro-ministro logo no primeiro dia.

A visita a Portugal inclui ainda uma deslocação de duas horas a Fátima, onde está prevista uma recitação do terço com jovens doentes, bem como um encontro com universitários na Universidade Católica, em Lisboa, e outro em Cascais com a organização Scholas Occurrentes, criada pelo próprio Papa quando era arcebispo de Buenos Aires.