Açorianas convocadas para estágio da Seleção Nacional

A açoriana Carlota Lopes vai integrar o estágio da seleção nacional (Kumite) com vista à preparação do Campeonato do Mediterrâneo, em setembro. A atleta do Clube Karate Shotokan da Relva (CKSR) figura entre um conjunto de quatro elementos eleitos para o escalão Cadete -61 kg, que, de 19 a 20 de julho, irão treinar no Pavilhão Municipal do Entroncamento.