UE envia mais um milhão de euros para o Paquistão um ano após as cheias

A verba, segundo um comunicado, destina-se a ajudar cerca de 900 mil pessoas – afetadas direta ou indiretamente –, que deixaram, há um ano, um terço do país submerso.

Esta dotação, que se destina às quatro províncias mais atingidas pelas cheias - Baluchistão, Sindh, Punjab e Khyber Paktunkhwa - será utilizada para prestar assistência humanitária, em vários domínios, às pessoas que permanecem deslocadas, bem como às que regressaram ao seu local de origem, tendo em conta o nível de danos causados às casas e aos serviços básicos essenciais, como a água e o saneamento ou a saúde.

Com a aproximação do inverno, adianta o comunicado, será dada prioridade à assistência pecuniária polivalente, aos abrigos e aos artigos não alimentares. Em julho, a Comissão Europeia tinha já disponibilizado uma verba de 16,5 milhões de euros para ajudar as populações mais vulneráveis, afetadas pelos desastres naturais, mas também pelos conflitos no país.

As cheias mataram pelo menos pelo menos 1 136 pessoas no Paquistão no verão de 2022.